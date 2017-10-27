Diğer
Kategoriler

Otomobil at arabasına çarptı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobilin at arabasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Otomobil at arabasına çarptı: 1 yaralı

27 Ekim 2017 23:38

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Uçaksavar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezine seyir halindeki at arabasına, aynı yönde seyreden sürücüsü belirlenemeyen 34 JB 6243 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle at arabasının sürücüsü düşerek yaralanırken, at ise panikleyerek kaza bölgesinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bekir Basmacı - Şinasi İnan

Etiketler: at arabası, kaza, otomobil

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç