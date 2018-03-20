Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı !

Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 42 H 3124 plakalı otomobil, Tahir Akyürek Bulvarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Durmuş Gür (77) araçta sıkıştı. Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Durmuş Gür, kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralı otomobil sürücüsü ise, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Ali Rıza Önses