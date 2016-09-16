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Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Adıyaman’da, bir otomobilin bagajına bindirilen iki çocuğun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

16 Eylül 2016 16:07

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi, Flamingo Yolu üzerinde ilerleyen bir otomobilin içerisinde yer kalmayınca, 2 çocuk otomobilin bagajına bindirildi. Çocuklar bir taraftan birbirini tutarken, diğer taraftan ise açık olan bagajın kapanmaması için kapağı tuttu. Bagajda bulunan çocukları fark eden diğer araç sürücüleri cep telefonlarıyla otomobili görüntülemeye çalıştı. Tehlikeli bir şekilde otomobil bagajında yolculuk yapan küçük çocuklar, kendilerini cep telefonlarıyla görüntüleyen kişilere ise el salladılar. Otomobil daha sonra Karapınar Mahallesi'nde ara sokaklara girerek gözden kayboldu. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, otomobil, tehlikeli yolculuk


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