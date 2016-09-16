Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi, Flamingo Yolu üzerinde ilerleyen bir otomobilin içerisinde yer kalmayınca, 2 çocuk otomobilin bagajına bindirildi. Çocuklar bir taraftan birbirini tutarken, diğer taraftan ise açık olan bagajın kapanmaması için kapağı tuttu. Bagajda bulunan çocukları fark eden diğer araç sürücüleri cep telefonlarıyla otomobili görüntülemeye çalıştı. Tehlikeli bir şekilde otomobil bagajında yolculuk yapan küçük çocuklar, kendilerini cep telefonlarıyla görüntüleyen kişilere ise el salladılar. Otomobil daha sonra Karapınar Mahallesi'nde ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Cihan Kizir