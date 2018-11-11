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Otomobil bahçeye daldı: 2 yaralı

Otomobil bahçeye daldı: 2 yaralı
Otomobil bahçeye daldı: 2 yaralı

Isparta'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye dalan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.15 sıralarında Isparta - Eğirdir karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Osman Mert T. yönetimindeki 32 HY 431 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki şarampole düşerek, çitle çevrili bahçeye daldı. Kazada otomobil sürücüsü Osman Mert T. ile yanında yolcu konumunda bulunan Sibel Ö. yaralandı. 

Çevredekiler tarafından kazanın haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.  

Feti Kılıç

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