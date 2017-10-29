Otomobil bariyere çarptı, yaralıya ilk müdahaleyi maça giden taraftarlar yaptı

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu Mert Irmağı köprüsü üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubilay Zengin (24) idaresindeki 55 DU 639 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarptı.

Kazada araç sürücüsü Kubilay Zengin yaralanırken, yaralı sürücüsü ilk müdahaleyi yolcu otobüsü ile Trabzonspor-Galatasaray maçına giden sarı kırmızılı taraftarlar yaptı. Taraftarlar otobüsten inerek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi ve ardından da içlerinde bulunan sağlık memuru yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Kubilay Zengin, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

