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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

04 Aralık 2016 12:17

Kaza sabah saatlerinde Kartepe Eşme Mahallesi D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe’den Sakarya istikametine gitmekte olan Adem K. idaresindeki 54 BD 391 plakalı otomobil, Eşme mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü ve iki yolcu otomobil içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralı sürücü Adem K. ve yolcu Hüseyin K.’yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İki yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir diğer yolcu olan ve araç içinde sıkışan Hüseyin Özdemir’in ise araç içinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir’in cansız bedeni, İzmit Asri Mezarlık morgunda yapılan incelemenin ardından memleketi olan Sakarya’ya gönderildi. Kaza yapan araç çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. 

Etiketler: bariyer, kaza


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