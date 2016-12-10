Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Kulaca Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan 45 yaşındaki Fatih Ceyhan yönetimindeki 03 RC 317 plakalı otomobil, Kulaca kavşağında kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak taklalar attı. Karayolunun karşı şeridine geçen otomobil ters döndü. Kazayı görenler durumu polis, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin, kazayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Salih Bakıcı