Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı!

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Özcan Ortatepe (53) yönetimindeki 26 E 7971 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Bircan Ortatepe (46), Kerem Kapdan (5) ve Salin Ortatepe (22) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serkan Şansever

