Otomobil beton duvara çarptı : 2 yaralı

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Delice'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan D.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kırıkkale Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Serkan Şansever