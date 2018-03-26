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Otomobil beton duvara çarptı : 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil beton duvara çarptı : 2 yaralı

26 Mart 2018 12:33

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Delice'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan D.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kırıkkale Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Serkan Şansever

Etiketler: beton duvar, çorum, otomobil

 

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