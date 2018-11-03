İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil bomba gibi patladı

Otomobil bomba gibi patladı
Otomobil bomba gibi patladı

Adıyaman’da seyir halinde alev alan otomobil bomba gibi patladı.

Olay, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Bilal Kirişçioğlu yönetimindeki 27 BP 803 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü otomobili yol kenarına park ederek, araçtan uzaklaştı. 

Sürücünün uzaklaşmasının hemen ardından alev alan otomobil bomba gibi patladı. LPG'li olduğu öğrenilen aracın alevleri geceyi aydınlattı. Yol kenarında yanan otomobil nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri ulaşımı bir süre durdurdu. Besni Belediyesine ait itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ramazan Kuyu 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.