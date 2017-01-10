Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı 3 kişi Bahçelievler Mahallesi'nde bir otomobile girip düz kontak yaparak çaldı. Şahıslar daha sonra aynı mahallede güvercin besleyen bir kişinin evine giderek burada kümesten güvercinleri çalmaya başladı. Güvercin sahibi de seslere uyanınca dışarı çıktı.

Şahıslardan biri pompalı tüfek çekerek "Sesini çıkarırsan seni öldürürüz" diye tehdit edip kümesteki 2'si yavru 30 güvercini alıp otomobilin bagajına koyarak kaçtı.

Güvercin sahibi ise polisi arayarak şahısların kaçtığı otomobilin plakasını bildirdi. Polis, otomobilin sahibini belirleyerek irtibata geçti. Otomobilin sahibi evinin önüne park ettiği otomobilinin çalındığını fark etti. Ancak zanlılar otomobilin plakalarını çıkartıp kaçmaya başladı. Polis aldığı bilgiler doğrultusunda mahallede araştırma yaparken, şüphelileri fark etti.

Polis ile şüpheliler arasında ara sokaklarda kovalamaca başladı. Şahıslar kaçarken bir motosikletliye çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü polisin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polisin kovalamaya devam ettiğini şüpheliler Çukurova Caddesi'nde bir iş yerine çarptıktan sonra yaya olarak kaçtı. Polis yaptığı kovalamacada 3 şüpheliyi sokakta yakaladı.

Otomobilde yapılan incelemede 1 pompalı tüfek, bıçak ve demir kesme makası ile bagajda çalınan güvercinler bulundu.

Otomobil ve güvercin sahiplerine teslim edilirken, olay yerine gelen güvercin sahibi bagajdan güvercinlerini tek tek alıp, "Bu güvercinleri yeğenim besliyordu. Gelmişler silah çekerek güvercinleri almışlar. Bunların tanesi bin ile 2 bin lira arasında değişiyor. Onları bulduğum için çok mutluyum" dedi.

Şüpheliler ise polis merkezine götürülerek sorguya alındı.

Fatih Keçe

ADANA