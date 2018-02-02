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Otomobil çamura saplandı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil çamura saplandı: 3 yaralı

02 Şubat 2018 10:13

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu'nun 7. kilometrede meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Suat Yavaşoğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunan dere yatağına devrildi. Çamura saplanan otomobili görenler diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri Zarife Yavaşoğlu ve Elif Yavaşoğlu'nu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar daha sonra ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Serkan Şansever
 

 

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