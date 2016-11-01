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Otomobil çarptı kaçtı, kamyon üzerinden geçti

Aksaray’da karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya önce otomobil çarptı, sonra üzerinden kamyon geçti. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil çarptı kaçtı, kamyon üzerinden geçti

01 Kasım 2016 21:45

Kaza, Tacin Mahallesi E-90 Karayolu Emniyet Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen Ali Aydın’a (47) Makas Kavşağı istikametine seyreden 68 AV 185 plakalı otomobil çarptı. Çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçarken, yine aynı istikamete seyreden 21 LB 842 plakalı kamyon ağır yaralı olarak yola yığılan Ali Aydın’ın üzerinden geçti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine yaptıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ali Aydın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına alarak, vurup kaçan otomobil sürücüsünün peşine düştü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Yasin Can

Etiketler: aksaray, kamyon üzerinden geçti, Otomobil çarptı kaçtı


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