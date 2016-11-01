Kaza, Tacin Mahallesi E-90 Karayolu Emniyet Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen Ali Aydın’a (47) Makas Kavşağı istikametine seyreden 68 AV 185 plakalı otomobil çarptı. Çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçarken, yine aynı istikamete seyreden 21 LB 842 plakalı kamyon ağır yaralı olarak yola yığılan Ali Aydın’ın üzerinden geçti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine yaptıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ali Aydın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına alarak, vurup kaçan otomobil sürücüsünün peşine düştü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasin Can