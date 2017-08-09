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Otomobil cezaevi duvarına çarptı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil park halindeki araçlara çarpıp cezaevi duvarına girdi.

Otomobil cezaevi duvarına çarptı

09 Ağustos 2017 23:29

Kaza, saat 09.30 sıralarında Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi 100. Yıl Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özhan Ç. idaresindeki 59 PP 5752 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir kamyonetin direksiyonu üzerine kırması sonucu kontrolden çıkarak Saray Kapalı Cezaevi karşısında bulunan park halindeki iki otomobile çarparak karşı tarafta bulunan cezaevi duvarına girdi. Olay yerinin yakınında bulunan kahvehane önünde oturan vatandaşlar hemen durumu 112 ekiplerine ve polise bildirdiler. Kaza sonucu 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, park halindeki otomobillere çarpıp cezaevi duvarına giren otomobilin sürücüsü Özhan Ç. kazayı herhangi bir yara almadan atlattı. Kaza yerine ulaşan trafik ekipleri olay güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de herhangi bir patlamaya sebebiyet vermemek için otomobillerin elektrik aksamlarını söktüler. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih Kıray
 


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