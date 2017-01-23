Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan M.Ç.'ye (9), Mehmet Ali A. idaresindeki 02 HN 374 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada M.Ç. yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri çevrede incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir