Kaza, Alaçam’a 15 kilometre mesafede bulunan Soğukçam Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğukçam’dan Bafra istikametine seyir halinde olan Büşra Küçük (25) idaresindeki otomobil, Samsun-Sinop karayoluna 1 kilometre mesafede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil ekiplerine ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri dereye uçan otomobilde bulunan Büşra Küçük, Halime Dilek, Ayşegül Esen (24) ve Hüsna Altunbaş’ı (28) çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Büşra Küçük’e 112 Acil ekipleri kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Kazada yaralanan Büşra Küçük, Ayşegül Esen Bafra Devlet Hastanesi’ne, Hüsna Altunbaş ve Halime Dilek ise Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüsna Altubaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bafra Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Büşra Küçük ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Büşra Küçük ve otomobilde bulunan Halime Dilek, Ayşegül Esen ve Hüsna Altunbaş’ın Soğukçam Mahallesi Kur’an Kursu’nda geçici öğretici olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

