Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Oktay Ç. yönetimindeki 34 AL 4664 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tosya Kanlıdere mevkiinde dereye uçtu. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü, uzun süre kurtarılmayı bekledi. Görgü tanıklarının haber vermesinin ardından olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiyesi ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü kurtararak yola kadar sedyeyle taşıdı. Oktay Ç., ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sedat Ağacıkoğlu