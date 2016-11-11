Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Akçakale - Şanlıurfa karayolunun Koruklu kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet A.’nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet A. ile birlikte İbrahim Halil Ö. ve Tahir A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mehmet A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan