Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu mevkisi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Bafra istikametine seyir halinde olan Serkan Taşkın (25) idaresindeki 55 BJ 048 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Serkan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın içinde sıkışan Serkan Taşkın'ın cesedi AFAD ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İftaiye Daire Bakanlığı ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay