Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı!

Edinilen bilgiye göre; Fetullah Atıcı (24) yönetimindeki 46 KJ 701 plakalı otomobil ile Kayseri yolu üzerinde seyir halinde iken direksiyona kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak ancak durabildi. Kazada otomobil sürücü ile birlikte yanında bulunan Ramazan Atıcı (19) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunu ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Muhammet Özer

