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Otomobil direğe çarptı, sürücü araçta sıkıştı

Otomobil direğe çarptı, sürücü araçta sıkıştı
Otomobil direğe çarptı, sürücü araçta sıkıştı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan yolcu kaza kırım ekibi tarafından kurtarıldı.

Kaza, Seydişehir Beyşehir Çevre Yolu yeni cezaevi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ç. (38) idaresindeki 03 KK 185 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan E. (33) yaralandı. Yaralı Ramazan E. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ramazan E. kaza kırım ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İsmail Sünbül
 

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