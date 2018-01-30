Diğer
Kategoriler

Otomobil direğe çarptı:5 yaralı

Niğde'de otomobil elektrik direğine çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil direğe çarptı:5 yaralı

30 Ocak 2018 10:52

Edinilen bilgiye göre kaza Amas Yolu üzeri Yörük Sokakta meydana geldi.

F. Y. yönetimindeki 51 BL 798 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Fatih Y. ve araçta bulunan ,Nihat T. ,Turgay Ü. Adem T. ve Mustafa T. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıslar ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç