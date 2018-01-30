Otomobil direğe çarptı:5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Amas Yolu üzeri Yörük Sokakta meydana geldi.

F. Y. yönetimindeki 51 BL 798 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Fatih Y. ve araçta bulunan ,Nihat T. ,Turgay Ü. Adem T. ve Mustafa T. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıslar ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.