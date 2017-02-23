Otoyolda kontrolden çıkan bir araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobil yan dönerken, direk de tren yoluna devrildi. Feci kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, raylara devrilen direk de kaldırıldı.
Otoyolda kontrolden çıkan bir araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobil yan dönerken, direk de tren yoluna devrildi. Feci kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, raylara devrilen direk de kaldırıldı.
Etiketler: ABD, Güney Karolina, kaza