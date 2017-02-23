Otoyolda kontrolden çıkan bir araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobil yan dönerken, direk de tren yoluna devrildi. Feci kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, raylara devrilen direk de kaldırıldı.