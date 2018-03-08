Otomobil elektrik direğine çarpıp takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Olay, 04.00 saatlerinde, Kartal E-5 yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LM 7310 plakalı otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Umut Yıldırım direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce elektrik direğine çarparak direği devirdi ardından lokantaya çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıldırım ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi sağlık ekiplerince çevrede ki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.