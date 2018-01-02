Otomobil elektrik trafosuna çarptı; 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Onur K.(20) idaresindeki 11 AJ 949 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsüyle birlikte araçta yolcu olarak bulunan Samet E.(17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İsmet Cep