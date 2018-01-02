Diğer
Kategoriler

Otomobil elektrik trafosuna çarptı; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin elektrik trafosuna sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil elektrik trafosuna çarptı; 2 yaralı

02 Ocak 2018 18:11

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Onur K.(20) idaresindeki 11 AJ 949 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsüyle birlikte araçta yolcu olarak bulunan Samet E.(17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmet Cep
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç