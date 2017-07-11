Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesinde seyir halinde olan Hüseyin Kuşçu yönetimindeki 32 LD 706 plakalı direksiyon hakimiyetini kaybetti. kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin duvara çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Kuşçu ve yanında bulunan Ali Akçay (23), ağır yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan iki yaralıyı olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan gençlerden Ali Kuşçu, yaşamını yitirdi.

Gencin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, yaralı Kuşçu’nun durumunun yoğun bakımda tedavisine devam edildiği bildirildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Medeni Topaloğlu

