Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan araç hırsızlıklarını önleme çalışmaları kapsamında D-100 karayolu üzerinde bir otomobilde arama yapıldı. İstanbul Ümraniye’den çalındığı belirlenen araç içerisinde yapılan aramalarda araç çalmakta kullanılan 12 adet ham anahtar ve 1 adet araç kartı ele geçirilirken araç sürücüsü Y.G. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.G. hakkında düzenlenen evrak ile birlikte, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.