Kaza merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filiz Turan kontrolündeki 16 HEB 16 plakalı otomobil ile Ayşegül Karakaş idaresindeki 16 BG 023 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Karakaş otomobili ileHarun Uzun'a ait fırına girdi. Kazada Filiz, Deniz ve Can Turan, Fatih, Cemre ve Dilara Koç, Ayşegül Karakaş, Deniz Selim, Eylül, Taner, Hayrunnisa ve Mükerrem Bozkurt yaralandı. Kazada yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırılırken yaralılardan hiç birinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Enver Fatih Tıkır