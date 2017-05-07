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Otomobil fiyatına güvercin!

Erzurum’da yetiştirilen ’bol paça’ güvercinler güzelliği kadar fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Süs güvercini olarak da bilinen bol paça güvercinlerinin çifti neredeyse araba fiyatına satılıyor.

Otomobil fiyatına güvercin!

07 Mayıs 2017 09:54

Erzurum’da gençlerin güvercin tutkusu zamanla ticari kazanca dönüştü. Besledikleri güvercinler arasında bazılarını otomobil fiyatına sattıklarını belirten Muhammet Çelebi, “Bol paça güvercinler çok özel kuşlar. Paçaları bol ve çok güzeller. Bunların ayrı özellikleri var. Süs güvercinidir ama aynı zamanda taklacıdır. Uzun mesafeden bırakıldığında geri geliyor" dedi.

Güvercin besleme alışkanlığının bir tutku olduğunu ifade eden Fatih Yılmaz ile Mustafa Emiroğlu'da, “Güvercinleri 6- 7 çeşit yemle besliyoruz. Bazılarının değeri otomobil fiyatı. Satışta yapıyoruz. Ayrıca güzellik yarışmalarına sokuyoruz. Bunların arasında kupa alan güvercinler var.” diye konuştu. 

Ahmet Akbuğa

Etiketler: Erzurum, güvercin


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