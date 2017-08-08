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Otomobil fiyatına kurbanlık boğa satışta

Samsun’da 1 ton 750 kilogram ağırlığındaki simental cinsi boğa, 37 bin TL’den satışa çıkarıldı.

Otomobil fiyatına kurbanlık boğa satışta

08 Ağustos 2017 09:24
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Samsun’da uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan 30 yaşındaki Murat Kocaman, otomobil değerindeki kurbanlık boğayı görücüye çıkardı. Atakum ilçesinde hayvancılık yapan Murat Kocaman, 1 ton 750 kilogram ağırlığında olan simental cinsli Neco isimli boğayı kurbanlık olarak satışa çıkardı. 2 seneden fazla süredir Neco’ya bir baba gibi baktığını belirten Kocaman, boğasını 37 bin TL fiyatla satışa çıkardı. Kocaman, Neco’yu alana yanında hediye olarak Nazlıcan adındaki 1 ton 590 kilogram ağırlığındaki aynı cinsten olan düveyi de hediye edeceğini söyledi.

Her sene kurban için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini dile getiren Murat Kocaman, “Neco isimli boğamı 2 senedir besliyorum. Ben onu 6-7 aylıkken aldım. Şu anda tartıldığında 1 ton 750 gram ağırlığında geliyor. Bir de onun arkadaşı olan Nazlıcan isimli dişi hayvan var. Birlikte büyüdüler. O da 1 ton 590 kilo ağırlığında. Aralarında 100-150 kilogram arasında bir fark var. Ben Neco’ya 37 bin TL fiyat biçtim. Neco’yu alana yanında Nazlıcan’ı da hediye vereceğim. Bugün bu boğaların elimde olduğunu duyan bir arkadaşımız bize pazarlık için geldi. En son 35 bin TL verdiler ancak vermedim. Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük hayvan şu anda Neco. Bunları alacak olana, alana şimdiden hayırlı olsun” dedi.

1 ton 750 kilogram ağırlığındaki boğa yeni sahibini bekliyor. 

Şahin Binici

 


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