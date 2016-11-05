Kaza, Çatalzeytin Epçeler köy yolunda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Epçeler köyünde akraba ziyaretine giden Halit Ay, 34 TF 0300 plakalı otomobili ile gece saatlerinde dönüşe geçti. Bir anda kontrolden çıkan otomobil, köy yolu yakınlarında bulunan futbol sahasına uçtu. Kazada otomobilden fırlayarak yaralanan Halit Ay, yardım istemek için futbol sahasının yanındaki belediye otelinin camını kırdı. Camın kırılması nedeniyle binadan çıkan görevlilerin yaralı sürücü Ay'ı görmesi üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil çekici ile sahadan kaldırılırken, polis kaza hakkında inceleme başlattı.

Emin Türkay Öztürk