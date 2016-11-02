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Otomobil hafriyat kamyonetinin altına girdi: 2 ölü

Eyüp Odayeri Köy Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil hafriyat kamyonetinin altına girdi: 2 ölü

02 Kasım 2016 07:25
Otomobil hafriyat kamyonetinin altına girdi: 2 ölü - Tıkla İzle

Eyüp Odayeri Köy Yolu Ağaçlı mevkii üzerinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 03.00 sıralarında Odayeri Köy Yolu üzerinden Ağaçlı Köyü istikametine seyir halinde olan 34 FA 6948 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan 34 YL 5422 plakalı hafriyat kamyonetine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hafriyat kamyonetinin altına girdi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Caner Şen ve ön koltukta oturan Uğur Özdemir otomobil içerisinde sıkışırken kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan sürücü Caner Şen ve Uğur Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sürücü Caner Şen ve Uğur Özdemir’in hayatını kaybettiklerinin tespit edilmesinin ardından Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza bölgesinde çalışma başlattı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından sürücü ve diğer vatandaşın cansız bedenleri morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken hafriyat kamyonu sürücüsü Ahmet Üstün’de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: eyüp, kaza


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