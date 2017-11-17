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Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 3 yaralı

17 Kasım 2017 12:55

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Bozova karayolu Eskin kırsal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozova yolunda seyir halindeki 41 EC 535 plakalı otomobil, 80 KG 069 plakalı hafriyat kamyonuna yandan çarptı. Kazada otomobildeki, Sevim D., İsmail Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya

Etiketler: Hafriyat kamyonu, kaza, şanlıurfa

 

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