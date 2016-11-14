Devrilen ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma ilçesi sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Kadir B. (28) idaresindeki 67 EF 916 plakalı otomobil, Rasim D. idaresindeki 67 AC 544 plakalı hasta taşıyan ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarken, ambulans ise devrildi.

Ambulansta bulunan Melis E. ile yanında refakatçi olarak bulunan Adile Ç., ambulans şoförü Rasim D. ve sağlık görevlisi İlker H. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kadir B. ise kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalenin ardından BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Emrah Yıldız

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