Otomobil hırsızlarına nefes kesen operasyon

Beşiktaş Etiler'de 7 Haziran Cumartesi günü 4 hırsız, bir eve girdi. Evden birkaç eşya çalan hırsızlar kontak anahtarını aldıkları park halindeki otomobili de çaldı. Olayın ardından araç sahibi Sevgi D., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri plakanın takibini yaptı. Ancak polis plakanın değiştirildiğini tespit etti.

Araçtan pompalı tüfek ve silahlar çıktı

Hırsızların otomobille gidebileceği yerleri tespit eden dedektifler ardından operasyon için düğmeye bastı. Şahısların Kağıthane'de olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yaşanan kovalama sonucunda sokakta kıstırılan hırsızlardan 2'si kaçmaya çalışırken yere düşerek yaralanınca kıskıvrak yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçilirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Yener A.(29) ve Habip D.(28) ifadeleri alınmak üzere merkeze götürüldü. Emniyette suç kayıtları olan zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur

