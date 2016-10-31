Gece saatlerinde Bodrum - Turgutreis Karayolu'nda seyreden Süleyman Eğdir idaresindeki 48 UC 713 plakalı otomobil Kıbrıs Şehitleri Caddesi Antik Tiyatro mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle palmiye ağacına saplanan otomobil ikiye bölündü. Araç sürücüsü 51 yaşındaki Eğdir ile araçta yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki Ferdi Macar araçta sıkıştı. Kazaya, itfaiye ekipleri ile çok sayıda polis, zabıta ve ambulans sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Otomobilde sıkışan yaralılar çıkarmak için yoğun çaba harcayan ekiplere Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Polis ekipleri de ekipleri olay mahallinde bir olumsuzluk daha yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu otomobilin kapıları kesildi. İlk olarak araç sürücüsü Süleyman Eğdir otomobilden çıkarıldı. Eğdir ambulansa alınarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağı otomobilin ile palmiye ağacının arasından kalan Ferdi Macara bir yandan sıkıştığı yerde serum takviyesi yapılırken bir yandan da araç içinden çıkarılmaya çalışıldı. Macar, ekiplerin uzun ve yoğun uğraşları sonucunda çıkarılarak, Bodrum özel bir Hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Süleyman Eğdir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Vücudunda çoklu kırık olan Ferdi Macar'ın ise durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından savaş alanına dönen bölgede trafik akışı ise kısa bir süre aksadı. Ağaca saplanan ve ikiye bölünen otomobil saplandığı yerden güçlükle çıkarılarak çekiciye alındı. Öte yandan otomobildeki boş alkol şişe ise dikkatlerden kaçmadı.

Eren Ayhan

