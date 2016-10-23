Edinilen bilgiye göre feci kaza, gece 01.00 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 41 K 4550 plakalı otomobili ile ilerleyen Gürkan K., ıslak zeminde direksiyon hakimiyetinin kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil ise ikiye bölündü.

İtfaiye sazlıkların arasında yaralı aradı

Kazayı gören vatandaşlar ‘112 Acil Yardım Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri otomobilde iki telefon olduğunu fark etti. Kazada yaralı olabileceği ihtimali üzerine itfaiye ekipleri, yol kenarında bulunan sazlıkların arasında yaralı aradı. Yapılan aramalar neticesinde yaralı bulunamadı. Otomobilin bir bölümü ağaçta kalırken, kopan ön kısım ise yaklaşık 30 metre ileriye uçtu.