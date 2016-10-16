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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ağır yaralı

Elazığ-Bingöl yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ağır yaralı

16 Ekim 2016 15:00

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Kalı yönetimindeki 23 HR 162 plakalı otomobil ile Selam Okta idaresindeki 23 K 5101 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. O sırada yol yapımında çalışan işçiler, araçta sıkışanları görünce hemen kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Ambulansa alınan yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaza yaşanan yerde yolun yapım çalışması nedeniyle tek şeride düştüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: kaza, otomobil


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