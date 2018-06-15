Diğer
Kategoriler

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Kütahya'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

15 Haziran 2018 20:41

Alınan bilgiye göre, Alihan Özen (19) yönetimindeki 43 UT 940 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Çubuk Caddesi'nde Fatih Merthanlı'nın (43) kullandığı 54 KG 731 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlardaki Nevin, Kerem ve Zehranur Merthanlı ile Cemalettin Bunar, Fatma Erdoğan ve Sara Eda Akçakaya yaralandı. 

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Her iki araçtaki yolcuların, bayram nedeniyle yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.
Hüseyin Efe
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç