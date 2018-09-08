Otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 24 yaralı

Kaza, Yunusemre ilçesinin eski Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Muradiye Mahallesi istikametine giden Mehmet Ç. idaresindeki 45 AB 710 plakalı özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen Ertürk Ç. idaresindeki 45 AAP 119 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle özel halk otobüsü ve otomobil yolun kenarındaki tarlaya savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 24 kişi çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, yaralıların taşınmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.