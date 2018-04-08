Diğer
Kategoriler

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3’ü ağır 17 yaralı

Uşak’ta ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3ü ağır 17 yaralı

08 Nisan 2018 01:57

Kaza, D-300 karayolu Uşak-İzmir yolu 17. kilometresinde bulunan Çınar rampasında gece 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 64 DA 189 plakalı araç sürücüsü A.K. tali yoldan anayola girerek ters yönde ilerlemeye başladı. Bu esnada Uşak Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan Veli Çetin idaresi 64 S 0380 plakalı midibüs ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası midibüs refüjü aşıp yolun karşı şeridine geçerek yol kenarına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü A.K. ve işçi servisinde bulunan 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 14 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 

Kaza nedeniyle D-300 karayolunun İzmir-Uşak yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ertunç Öztürk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç