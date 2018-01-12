Diğer
Kategoriler

Otomobil ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 16 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde otomobil ile işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 2’si ağır 16 kişi yaralandı.

Otomobil ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 16 yaralı

12 Ocak 2018 19:42

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolunda Kangal ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Kurusırt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Kösedağ idaresindeki 58 NZ 099 plakalı otomobil ile Kastamonu’dan Elazığ’a giden yol şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan Aydın Ak idaresindeki 23 FE 182 plakalı minibüs kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte Hasan Kösedağ, İsmail Evran, Felemez Serin, Erkan Gezer, Halil Doğaner, Mustafa Uçar, Abdulkadir Uçar, Erdal Kösedağ, Cömert Atan, Tarık Doğaner, Osman Aktaş, Ali Kaya, Abdullah Uçar ve Abdurrahman Demir yaralandı.

Kazada minibüs devrilirken, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kösedağ ile Hasan Kösedağ Kangal Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Erdal ve Hasan Kösedağ ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Harun Üngör 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç