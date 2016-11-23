Edinilen bilgilere göre, D-140 karayolu Yahyalı Merasi mevkiinde Adapazarı Kuzuluk istikametinde giden Ercan D. idaresindeki kamyon, aynı istikamete gitmekte olan Osman E. (47) hakimiyetindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralan sürücü Osman E. (47) ve aynı otomobilde bulunan Eyüp E.’ye (56) ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kaza sonrası Akyazı D-140 Karayolu kısa süreliğine durma noktasına gelirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

