Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Zeynel Kılınç idaresindeki 27 AP 865 plakalı otomobil ile Besni istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Hasan Akgül idaresindeki 44 DC 517 plakalı kamyonet, Besni-Adıyaman yol ayrımında çarpıştı.

Kazada sürücüler Hasan Akgül ve Zeynel Kılınç ile araçlarda bulunan Nurgül, Ömer, Songül, Emine Şükrü, Berat Kartal ve Ayşegül Akgül yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni ilçe Devlet Hastanesine ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, incelemelerin ardından araçlar yoldan çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ramazan Kuyu