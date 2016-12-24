Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Aladağ Caddesi üzerinde yaşanan kazada, stadyum istikametinden gelen kamyonet ile Asma yönünden gelen bir otomobil ile çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle iki araç savrulurken çevredeki vatandaşlarda büyük panik yaşadı. Olay yerine kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri de yaralıya müdahale etti. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri de olay yerine gelerek kaza hakkında tutanak tuttu. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Mustafa Kurt

