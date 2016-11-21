Edinilen bilgilere göre kaza Niğde’nin Altunhisar ilçesinin Altınova mevkiinde meydana geldi.

Bor istikametinden gelen otomobil sürücüsü E.H. kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar meydana gelirken otomobil sürücü E.H. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralı E.H.’ye olay yerinde müdahale ettikten sonra yaralı sürücüyü Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan E.H.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.