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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza sonucu 13 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

23 Ocak 2018 21:10

Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi’nden Atatürk Caddesi istikametine seyir halinde olan 33 yaşındaki Erol Bozkurt yönetimindeki 07 AGF 25 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Cüneyt Taş’ın idaresindeki 35 HD 6031 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu, kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 11 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Hükümet Caddesi trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili yaptığı çalışma sonrası, minibüs ve otomobil kaldırıldı.

 Halil İbrahim Karabıyık - İsmail Hakkı Ergün - Nimet Ergün

 

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