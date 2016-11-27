Edinilen bilgiye göre, Çiğdem Tatar (27) yönetimindeki 02 S 5070 minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 JD 302 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta karayolu Samsat yol ayrımında çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Çiğdem Tatar ile araçlarda bulunan Canan Arslan (37), Zeynep Koç (14), Fatma Mayik (24), Vildan Özkan (18) ve Hatice İremdaş (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.