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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.


30 Eylül 2016 10:59

Alınan bilgilere göre, Cumayeri ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, 25 yaşındaki Caner Dal'ın kullandığı 16 CGD 45 plakalı motosiklet, Selami G.'nin kullandığı 81 ED 628 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücü Selami G., Hatice Y., Yiğit Y. ve Ali Yağız Y. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Caner Dal’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet, rafting ve doğa tutkunu Caner Dal, Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Rafting Takımı ile düzenlenen Türkiye Şampiyonasında, Türkiye ikincisi olmuştu. Gencin ölümü rafting camiasını da üzdü.  

Ali Yıldız

Etiketler: düzce, kaza


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