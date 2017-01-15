Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Numan B.’nin kullandığı 63 VK 277 plakalı otomobil, Hasan C.’nin kullandığı 63 YD 073 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden yola fırlayan Hasan C. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan

